Экзамен по математике с 2021 года станет обязательным для всех выпускников

https://racurs.ua/n143817-ekzamen-po-matematike-s-2021-goda-stanet-obyazatelnym-dlya-vseh-vypusknikov.html

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Экзамен по математике с 2021 года станет обязательным для всех учащихся — со следующего года выпускники школ будут сдавать Государственную итоговую аттестацию (ГИА) по математике.

Об этом сообщила замдиректора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время онлайн-брифинга 14 сентября.

Обязательной в 2021 году будет ГИА по математике. ВНО по математике не будет обязательным… Для получения свидетельства о среднем образовании математика нужна всем абсолютно соискателям полного общего среднего образования, — рассказала Вакуленко.

Чиновница добавила, что ГИА в 2021 году для соискателей полного общего среднего образования является обязательной также по украинскому языку.

ГИА по математике. Это нововведение, — отметила представитель Центра.

По ее словам, раньше можно было выбирать между математикой или историей Украины.

Напомним, государственная итоговая аттестация (ГИА) — это оценка результатов обучения учащихся по ключевым предметам в школе. Она фиксирует качество среднего образования в четвертом, девятом и 11 классах. ГИА влияет на средний балл аттестата, который учитывается при расчете конкурсного балла во время поступления. На этот конкурсный балл влияют баллы сертификатов ВНО, среднего балла аттестата и балла за конкурс творческих или физических способностей.