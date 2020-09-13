14 вересня в Україні опади не очікуються, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Україні 14 вересня буде з мінливою хмарністю, без опадів.

У південній частині країни, а також у східних, центральних, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях синоптики очікують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 6−15°, на півдні — до 18°, вдень — 23−30°.

Погода в Києві 14 вересня очікується без опадів. Температура повітря вночі становитиме 12−14°, вдень — 24−26°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів. Вночі температура опуститься 10−12°, вдень — підніметься до 25−27°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі наступної доби буде без опадів. Вночі термометри покажуть 16−18°, вдень — 28−30°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі очікується без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 12−14°, вдень — піднімуться до 26−28°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові 14 вересня також буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме 10−12°, вдень повітря прогріється до 24−26°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті очікується без опадів протягом наступної доби. Вночі температура становитиме 11−13°, вдень — 27−29°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 14 вересня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення, переважно на початку та наприкінці доби.

Нагадаємо, синоптики очікують, що середньомісячна температура повітря у вересні становитиме 14−19° вище нуля.