14 сентября в Украине осадков не ожидается, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 14 сентября будет с переменной облачностью, без осадков.

В южной части страны, а также в восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях синоптики ожидают чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 6−15°, на юге — до 18°, днем — 23−30°.

Погода в Киеве 14 сентября ожидается без осадков. Температура воздуха ночью составит 12−14°, днем — 24−26°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также будет без осадков. Ночью температура опустится 10−12°, днем — поднимется до 25−27°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе в следующие сутки будет без осадков. Ночью термометры покажут 16−18°, днем — 28−30°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре ожидается без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 12−14°, днем — поднимутся до 26−28°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 14 сентября также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит 10−12°, днем ​​воздух прогреется до 24−26°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье ожидается без осадков течение следующих суток. Ночью температура составит 11−13°, днем — 27−29°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 сентября будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения, преимущественно в начале и в конце суток.

Напомним, синоптики ожидают, что среднемесячная температура воздуха в сентябре составит 14−19° выше нуля.