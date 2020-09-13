Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Незаконные выборы в Крыму проводит Россия. Фото: investigator.org.ua

Незаконные выборы в Крыму — Украина пригрозила оккупантам санкциями

13 сен 2020, 14:55
999

Проведение незаконных местных выборов в оккупированном Крыму осудила Украина.

Фейковые выборы на аннексированном полуострове российские оккупанты проводят в воскресенье, 13 сентября. Эти псевдовыборы не будут считаться легитимными, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, — отметили в ведомстве.


Киев призвал международное сообщество осудить действия России в оккупированном Крыму и не признавать эти «выборы». Кроме того, в МИД пригрозили санкциями.

Напомним, в сентябре Европейский Союз еще на шесть месяцев продлил санкции против Российской Федерации за оккупацию Крыма. В списке европейских санкций находятся 175 человек и 44 организации.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров