Незаконные выборы в Крыму проводит Россия. Фото: investigator.org.ua

https://racurs.ua/n143767-nezakonnye-vybory-v-krymu-ukraina-prigrozila-okkupantam-sankciyami.html

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Проведение незаконных местных выборов в оккупированном Крыму осудила Украина.

Фейковые выборы на аннексированном полуострове российские оккупанты проводят в воскресенье, 13 сентября. Эти псевдовыборы не будут считаться легитимными, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, — отметили в ведомстве.



Киев призвал международное сообщество осудить действия России в оккупированном Крыму и не признавать эти «выборы». Кроме того, в МИД пригрозили санкциями.

Напомним, в сентябре Европейский Союз еще на шесть месяцев продлил санкции против Российской Федерации за оккупацию Крыма. В списке европейских санкций находятся 175 человек и 44 организации.