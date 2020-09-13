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Ракурс
Незаконні вибори в Криму проводить Росія. Фото: investigator.org.ua

Незаконні вибори в Криму — Україна пригрозила окупантам санкціями

13 вер 2020, 14:55
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Проведення незаконних місцевих виборів в окупованому Криму засудила Україна.

Фейкові вибори на анексованому півострові російські окупанти проводять у неділю, 13 вересня. Ці псевдовибори не будуть вважатися легітимними, а їх результати не будуть мати жодних юридичних наслідків. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Вважаємо такі дії Кремля продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України, — зазначили у відомстві.


Київ закликав міжнародну спільноту засудити дії Росії в окупованому Криму та не визнавати ці «вибори». Крім того, в МЗС пригрозили санкціями.

Нагадаємо, у вересні Європейський Союз ще на шість місяців продовжив санкції проти Російської Федерації за окупацію Криму. У списку європейських санкцій перебувають 175 осіб і 44 організації.

Джерело: Ракурс


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