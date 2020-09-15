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Ракурс
Кассовые аппараты предприниматели крушили под Радой, фото — bigkyiv.com

Кассовые аппараты предприниматели крушили под Радой — фото протестов против террора налоговой

15 сен 2020, 14:04
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Протесты предпринимателей продолжаются под Радой в Киеве. Сегодня ФЛП устроили митинг «СТОПpressФЛП» возле парламента, во время которого крушили кассовые аппараты.

Таким образом представители малого бизнеса показали свое отношение к «налоговому террору» — законам, которые значительно усложняют ведение бизнеса.

Кассовые аппараты предприниматели крушили под Радой, фото — bigkyiv.com

ФЛП обвиняли в своих бедах идеолога закона о фискализации — нардепа «Слуги народа» Даниила Гетманцева.

Главное требование предпринимателей — прекратить тотальную фискализацию нескольких законов, которые значительно усложняют их деятельность. Гетманцева они призвали уйти в отставку.

Кассовые аппараты предприниматели крушили под Радой, фото — bigkyiv.com

По словам предпринимателей, введением кассовых аппаратов наступают им на горло, а штрафы уничтожат бизнес — теперь придется платить от 51 тыс. грн до 340 тыс. грн даже из-за программного сбоя.

Ранее Министерство юстиции зарегистрировало приказ Министерства финансов о порядке регистрации и применения программных РРО, в частности, программного обеспечения «РРО в смартфоне».

Кассовые аппараты предприниматели крушили под Радой


Кассовые аппараты предприниматели крушили под Радой

Кассовые аппараты предприниматели крушили под Радой

Источник: Ракурс


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