Касові апарати ФОПи трощили під Радою — фото протестів проти терору податкової, фото — bigkyiv.com

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Протести підприємців тривають під Радою у Києві. Сьогодні ФОПи влаштували мітинг «СТОПpressФОП» поблизу парламенту, під час якого трощили касові апарати.

У такий спосіб представники малого бізнесу показали своє відношення до «податкового терору» — законів, що значно ускладнюють ведення справ.

ФОПи звинувачували у своїх бідах ідеолога закону про фіскалізації — нардепа «Слуги народу» Данила Гетманцева.

Головна вимога підприємців — припинити тотальну фіскалізацію кількох законів (128-ІХ, 129-ІХ, а також закону 367-ІХ), які значно ускладнюють їхню діяльність. Гетманцева вони закликали піти у відставку.

За словами підприємців, запровадженням касових апаратів наступають їм на горло, а штрафи знищать бізнес — тепер прийдеться платити від 51 тис. грн до 340 тис. грн навіть через програмний збій.

Раніше Міністерство юстиції зареєструвало наказ Міністерства фінансів про порядок реєстрації і застосування програмних РРО, зокрема, програмного забезпечення «РРО в смартфоні».