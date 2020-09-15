Геннадій Кернес, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n143848-covid-19-u-kernesa-oficiyno-pidtverdyly-v-meriyi-harkova-detali-video.html

Ракурс

Геннадій Кернес, мер Харкова, захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.

Коронавірус призвів до розвитку в нього двостороннього запалення легенів. Про це сьогодні, 15 вересня, очільник прес-служюи Харківської міськради Юрій Сидоненко заявив під час відеобрифінгу.

Водночас Сидоренко запевнив, що стан Кернеса не такий важкий, як про це нещодавно повідомляли ЗМІ. Він зазначив, що Кернес не підключений до апарату штучної вентиляції легенів та перебуває у свідомості, проте термінів щодо його одужання лікарі наразі не дають.

Він усе читає, все бачить, все це у нього викликає саркастичну посмішку, — зазначив Сидоренко. — Ні про яку кому, ні про який набряк мозку, ні про якісь інші фейки, не йдеться.

Кернеса лікують у лікарні № 17 Харкова. Столар зазначив, що, питання про лікування мера Харкова за кордоном не розглядають, оскільки лікарі кажуть, що в цьому нема потреби.

Кернес у Фейсбуці також прокоментував факт своєї госпіталізації.

У Харкові у мене є вся потрібна допомога, поруч сім’я, команда, я впевнений, що скоро піду на поправку, — написав він на своїй сторінці в соцмережі.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента 14 вересня повідомляли, що Кернес перебуває в комі через складний перебіг коронавірусу.