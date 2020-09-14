Геннадій Кернес впав у кому після зараження COVID-19. Фото: politeka.net

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Ракурс

Геннадій Кернес, міський голова Харкова, потрапив до лікарні.

Градоначальника госпіталізували у 17 міську лікарню з двостороннім запаленням легень. Тест на коронавірус показав позитивний результат, COVID-19 у Кернеса протікає у дуже складній формі. Про це 14 вересня повідомляє ZN.UA із посиланням на джерела в Офісі президента.

Зазначається, що Кернес знаходиться в комі. Але чи є ця кома штучною, чи є наслідком тяжкості захворювання, наразі невідомо.

Востаннє Кернес з’являвся на публіці 23 серпня — на день Харкова. Повідомляється, що коронавірус мер підхопив на початку вересня, а до лікарні потрапив минулого тижня.

На сторінці Геннадія Кернеса у Facebook та на сайті міськради інформація про госпіталізацію мера відсутня.

Раніше повідомлялося, що мер Харкова Геннадій Кернес неодноразово протестував проти суворого карантину, який вводили через пандемію коронавірусу. У мерії у відповідь на включення міста до «червоної» зони заявляли, що не зупинятимуть наземний транспорт та метрополітен.

Нагадаємо, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко перемогла коронавірус. На минулому тижні, 11 вересня, стало відомо, що нардеп почувається «значно краще», але продовжує лікування запалення легень.