Кернес впал в кому после заражения СOVID-19 — СМИhttps://racurs.ua/n143819-kernes-vpal-v-komu-posle-zarajeniya-sovid-19-smi.htmlРакурс
Геннадий Кернес, городской голова Харькова, попал в больницу.
Градоначальника госпитализировали в 17 городскую больницу с двусторонним воспалением легких. Тест на коронавирус показал положительный результат, COVID-19 у Кернеса протекает в очень сложной форме. Об этом 14 сентября сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента.
Отмечается, что Кернес находится в коме. Но есть ли эта кома искусственной, или является следствием тяжести заболевания, пока неизвестно.
В последний раз Кернес появлялся на публике 23 августа — на день Харькова. Сообщается, что коронавирус мэр подхватил в начале сентября, а в больницу попал на прошлой неделе.
На странице Геннадия Кернеса в Facebook и на сайте горсовета информация о госпитализации мэра отсутствует.
Ранее сообщалось, что мэр Харькова Геннадий Кернес неоднократно протестовал против строгого карантина, который вводили из-за пандемии коронавируса. В мэрии в ответ на включение города в «красную» зону заявляли, что не будут останавливать наземный транспорт и метрополитен.
Напомним, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко победила коронавирус. На минувшей неделе, 11 сентября, стало известно, что нардеп чувствует себя «значительно лучше», но продолжает лечение воспаления легких.