Геннадий Кернес впал в кому после заражения COVID-19. Фото: politeka.net

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Ракурс

Геннадий Кернес, городской голова Харькова, попал в больницу.

Градоначальника госпитализировали в 17 городскую больницу с двусторонним воспалением легких. Тест на коронавирус показал положительный результат, COVID-19 у Кернеса протекает в очень сложной форме. Об этом 14 сентября сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента.

Отмечается, что Кернес находится в коме. Но есть ли эта кома искусственной, или является следствием тяжести заболевания, пока неизвестно.

В последний раз Кернес появлялся на публике 23 августа — на день Харькова. Сообщается, что коронавирус мэр подхватил в начале сентября, а в больницу попал на прошлой неделе.

На странице Геннадия Кернеса в Facebook и на сайте горсовета информация о госпитализации мэра отсутствует.

Ранее сообщалось, что мэр Харькова Геннадий Кернес неоднократно протестовал против строгого карантина, который вводили из-за пандемии коронавируса. В мэрии в ответ на включение города в «красную» зону заявляли, что не будут останавливать наземный транспорт и метрополитен.

Напомним, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко победила коронавирус. На минувшей неделе, 11 сентября, стало известно, что нардеп чувствует себя «значительно лучше», но продолжает лечение воспаления легких.