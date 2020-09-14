Міський голова Харкова Геннадій Кернес. Фото: Макс Левін

https://racurs.ua/ua/n143822-kernes-perebuvaie-na-likarnyanomu-miskrada-harkova-zaperechyla-informaciu-pro-komu-mera.html

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Геннадій Кернес, міський голова Харкова, не впав у кому, ця інформація не відповідає дійсності.

Мер вийшов на лікарняний, але контролює ситуацію в обласному центрі. Поширення інформації про кому Кернеса в мерії пов’язують із «загостренням амбіцій не надто вдалих політиків». Про це йдеться в повідомленні на сайті Харківської міської ради.

Геннадій Кернес дійсно знаходиться на лікарняному, але при цьому мер повністю контролює ситуацію в місті, — йдеться в заяві.



Нагадаємо, 14 вересня ЗМІ повідомили, що міський голова Харкова Геннадій Кернес впав у кому. Наголошувалося, що градоначальника госпіталізували з двостороннім запаленням легень.

Також зазначалося, що Кернес інфікований коронавірусом й COVID-19 у нього протікає у дуже складній формі. Повідомлялося, що мер заразився на початку вересня, а до лікарні потрапив минулого тижня.