Бомбардувальники США ввійшли у повітряний простір України. Фото: Генштаб ЗСУ

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Стратегічні бомбардувальники Військово-повітряних сил США В-52Н знову увійшли у повітряний простір України.

У понеділок, 14 вересня, В-52 під прикриттям українських винищувачів взяли курс в акваторію Чорного моря. Там заплановані спільні дії у сфері колективної безпеки. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що такі патрулювання є регулярними та запланованими, а на авіабазу Ферфорд Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії повинні прибути шість бомбардувальників.

Стратегічні партнери України в черговий раз натякають російському керівництву, що не залишать Україну наодинці та не дадуть перетворити Чорне та Азовське моря у внутрішні озера РФ, — наголосили в Генштабі.

Як відомо, американський стратегічний бомбардувальник Boeing B-52 Stratofortress (Стратосферна фортеця) перебуває на озброєнні ВПС США аж із 1955 року. Бойовий літак може нести різні види озброєння, зокрема і ядерне.

Нагадаємо, Москва обурилася через польоти літаків США над Україною. У російському Міноборони заявили, що спільні україно-американські польоти не сприяють розрядці напруженості в регіоні.

4 вересня рейд над Україною здійснювали стратегічні бомбардувальники ВПС США B-52H Stratofortress. Американські літаки супроводжували два винищувачі Су-27 Повітряних сил України.