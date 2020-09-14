Стратегію нацбезпеки України затвердив Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n143820-strategiu-nacbezpeky-ukrayiny-zatverdyv-zelenskyy.html

Ракурс

Стратегію національної безпеки затвердив президент України Володимир Зеленський.

Погоджений документ визначає основні напрями державної політики у сфер безпеки. Стратегія закріплює, що найвищою соціальною цінністю є людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканність та безпека. Також у документі прописано, що Україна прагне до миру. Про це 14 вересня повідомив Офіс президента.

Документ ґрунтується на трьох основних принципах держполітики в сфері національної безпеки: стримування, стійкість та взаємодія. Стійкість передбачає здатність держави швидко адаптуватися до змін середовища безпеки. А взаємодія окреслює розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами — Європейським Союзом та НАТО.

Також стратегія передбачає й пріоритети націнтересів України:

відстоювання незалежності і суверенітету;

відновлення територіальної цілісності;

захист прав, свобод і законних інтересів громадян України;

розвиток людського капіталу;

європейська та євроатлантична інтеграція.

У затвердженому документі врахували й зміни ситуації в сфері нацбезпеки, пов’язані зі світовою економічною кризою та пандемією коронавірусу. У Зеленського наголосили, що стратегія є основою для розробки інших документів стратегічного планування.

Нагадаємо, у лютому РНБО України прийняла і запропонувала для затвердження президентом України проект нової стратегії нацбезпеки і оборони «Безпека людини — безпека країни».