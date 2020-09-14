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Ракурс
Стратегию нацбезопасности Украины утвердил Зеленский. Фото: president.gov.ua

Стратегию нацбезопасности Украины утвердил Зеленский

14 сен 2020, 18:58
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Стратегию национальной безопасности утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Согласованный документ определяет основные направления государственной политики в сфере безопасности. Стратегия закрепляет, что высшей социальной ценностью является человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Также в документе прописано, что Украина стремится к миру. Об этом 14 сентября сообщил Офис президента.

Документ основывается на трех основных принципах госполитики в сфере национальной безопасности: сдерживание, устойчивость и взаимодействие. Устойчивость предполагает способность государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности. А взаимодействие определяет развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами — Европейским Союзом и НАТО.

Также стратегия предусматривает и приоритеты нацинтересов Украины:


  • отстаивание независимости и суверенитета;
  • восстановление территориальной целостности;
  • защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;
  • развитие человеческого капитала;
  • европейская и евроатлантическая интеграция.

В утвержденном документе учли и изменения ситуации в сфере нацбезопасности, связанные с мировым экономическим кризисом и пандемией коронавирусf. У Зеленского подчеркнули, что стратегия является основой для разработки других документов стратегического планирования.

Напомним, в феврале СНБО Украины принял и предложил для утверждения президентом Украины проект новой стратегии нацбезопасности и обороны «Безопасность человека — безопасность страны».

Источник: Ракурс


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