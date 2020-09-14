Стратегию нацбезопасности Украины утвердил Зеленский

Стратегию нацбезопасности Украины утвердил Зеленскийhttps://racurs.ua/n143820-strategiu-nacbezopasnosti-ukrainy-utverdil-zelenskiy.htmlРакурс
Стратегию национальной безопасности утвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Согласованный документ определяет основные направления государственной политики в сфере безопасности. Стратегия закрепляет, что высшей социальной ценностью является человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Также в документе прописано, что Украина стремится к миру. Об этом 14 сентября сообщил Офис президента.
Документ основывается на трех основных принципах госполитики в сфере национальной безопасности: сдерживание, устойчивость и взаимодействие. Устойчивость предполагает способность государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности. А взаимодействие определяет развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами — Европейским Союзом и НАТО.
Также стратегия предусматривает и приоритеты нацинтересов Украины:
- отстаивание независимости и суверенитета;
- восстановление территориальной целостности;
- защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;
- развитие человеческого капитала;
- европейская и евроатлантическая интеграция.
В утвержденном документе учли и изменения ситуации в сфере нацбезопасности, связанные с мировым экономическим кризисом и пандемией коронавирусf. У Зеленского подчеркнули, что стратегия является основой для разработки других документов стратегического планирования.
Напомним, в феврале СНБО Украины принял и предложил для утверждения президентом Украины проект новой стратегии нацбезопасности и обороны «Безопасность человека — безопасность страны».