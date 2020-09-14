Бомбардировщики США вошли в воздушное пространство Украины. Фото: Генштаб ВСУ

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Стратегические бомбардировщики военно-воздушных сил США В-52Н вновь вошли в воздушное пространство Украины.

В понедельник, 14 сентября, В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря. Там запланированы совместные действия в сфере коллективной безопасности. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что такие патрулирования являются регулярными и запланированными, а на авиабазу Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании должны прибыть шесть бомбардировщиков.

Стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ, — подчеркнули в Генштабе.

Как известно, американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress (Стратосферная крепость) состоит на вооружении ВВС США аж с 1955 года. Боевой самолет может нести различные виды вооружения, в том числе и ядерное.

Напомним, Москва возмутилась из-за полетов самолетов США над Украиной. В российском Минобороны заявили, что совместные украино-американские полеты не способствуют разрядке напряженности в регионе.

4 сентября рейд над Украиной осуществляли стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress. Американские самолеты сопровождали два истребителя Су-27 Воздушных сил Украины.