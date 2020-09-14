Городской голова Харькова Геннадий Кернес. Фото: Макс Левин

https://racurs.ua/n143822-kernes-nahoditsya-na-bolnichnom-gorsovet-harkova-oproverg-informaciu-o-kome-mera.html

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Геннадий Кернес, городской голова Харькова, не впал в кому, эта информация не соответствует действительности.

Мэр вышел на больничный, но контролирует ситуацию в областном центре. Распространение информации о коме Кернеса в мэрии связывают с «обострением амбиций не слишком удачных политиков». Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковского городского совета.

Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе, — говорится в заявлении.



Напомним, 14 сентября СМИ сообщили, что городской голова Харькова Геннадий Кернес впал в кому. Отмечалось, что градоначальника госпитализировали с двусторонним воспалением легких.

Также отмечалось, что Кернес инфицирован коронавирусом и COVID-19 у него протекает в очень сложной форме. Сообщалось, что мэр заразился в начале сентября, а в больницу попал на прошлой неделе.