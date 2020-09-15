На протести у Білорусі офіційно відреагувала Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n143847-na-protesty-u-bilorusi-oficiyno-vidreaguvala-verhovna-rada.html

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На протести у Білорусі офіційно відреагувала Верховна Рада — 15 вересня народні обранці 228 голосами «за» затвердили заяву українського парламенту щодо ситуації в Білорусі і доручили спікеру Ради невідкладно направити постанову № 3053а до парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій.

У тексті заяви йдеться про те, що Верховна Рада вважає не чесними та не вільними серпневі вибори президента Білорусі.

Вибори пройшли в умовах цілковитої відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, Рада Європи. Усе це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів Президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян, — сказано в документі.

Верховна Рада також засудила застосування надмірної сили й жорстокості з боку правоохоронних органів Білорусі. Нардепи вимагають від влади Олександра Лукашенка звільнити усіх без винятку затриманих.

Україна рішуче відкидає звинувачення білоруської сторони в причетності до дестабілізації ситуації в Білорусі і вважає неприпустимим будь-які наміри залучити сили РФ та ОДКБ для врегулювання ситуації в Білорусі. Вважатимемо такий крок прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки та безпеки України, — вказано у постанові.



Верховна Рада також закликала білоруську владу налагодити рівноправний діалог із білоруським суспільством та провести прозорі вибори.