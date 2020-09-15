На протесты в Беларуси официально отреагировала Верховная Рада

https://racurs.ua/n143847-na-protesty-v-belarusi-oficialno-otreagirovala-verhovnaya-rada.html

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На протесты в Беларуси официально отреагировала Верховная Рада — 15 сентября народные избранники 228 голосами «за» утвердили заявление украинского парламента о ситуации в Беларуси и поручили спикеру Рады безотлагательно направить постановление № 3053 в парламенты иностранных государств и международных парламентских организаций.

В тексте заявления говорится, что Верховная Рада считает нечестными и несвободными выборы президента Беларуси, которые состоялись в августе.

Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы. Все это дает основания полагать, что официально обнародованные результаты выборов президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан, — говорится в документе.

Верховная Рада также осудила применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси. Нардепы требуют от власти Александра Лукашенко освободить всех без исключения задержанных.

Украина решительно отвергает обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси и считает недопустимым любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси. Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины, — указано в постановлении.

Рада также призвала Лукашенко наладить равноправный диалог с белорусским обществом и провести прозрачные выборы.