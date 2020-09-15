Андрей Пальчевский, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n143846-u-kandidata-v-mery-kieva-palchevskogo-obnarujili-biznes-v-moskve-i-svyazi-s-okkupirovannymi.html

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Андрей Пальчевский, кандидат в мэры Киева, имеет бизнес с офисом в Москве, связи с рейдерами на временно оккупированных территориях, а также политтехнолога депутата из ОПЗЖ Вадима Столара в своем штабе.

Об этом говорится в исследовании журналистов проекта Bihus.info.

Отмечается, что главным бизнес-активом Пальчевского в Украине медицинская клиника «Евролаб», известная, в частности, тем, что в ней во время президентской избирательной кампании 2019 года сдавал анализы Владимир Зеленский.

К 2010 году Пальчевский владел этой компанией непосредственно вместе с бизнес-партнером из России Алексеем Кирилловым. Теперь эта клиника формально переписана на британскую фирму Eurolab Services LLP. которая, в свою очередь, принадлежит оффшору Amerton Group Limited, расположенному на Карибских островах.

Журналисты установили, что, кроме Пальчевского, Amerton Group Limited обслуживает только российский бизнес.

И непростой. Например, компании Виталия Кочеткова. Это известный выходец из криминала, которого называют чуть ли не хозяином Урала, — отмечается в расследовании.

Среди активов Amerton Group Limited журналисты обнаружили и действующую компанию Пальчевского, офис которой расположен в Москве.

На одном из документов Amerton Group Limited журналисты обнаружили подпись, которая, вероятно, принадлежит Андрею Наумову — бывшему юристу «Евролаб», а теперь руководителю благотворительного фонда Пальчевского.

Параллельно Наумов также управляет двумя компаниями, руководителями которых являются жители Донецка Дмитрий Мурахвер и Павел Малик. По данным Bihus.info, они оба работают на одиозного судью Артура Емельянова, и все эти три фамилии часто упоминаются в историях рейдерских захватов при поддержке судебных решений.

Мурахвер владеет несколькими отелями во временно оккупированном Крыму и сетью захваченных во время оккупации продуктовых супермаркетов на Донбассе.

По информации Bihus.info, основным финансовым донором избирательной кампании Пальчевского, которая, по итогам выборов, может стать самой дорогой, является депутат из ОПЗЖ Вадим Столар. Саму избирательную кампанию вместо Пальчевский ведет приближенный к Столару политтехнолог Серий Влащено, сын телеведущей Натальи Влащенко, отмечают журналисты.

Напомним, в мае Пальчевский раскритиковал слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о Второй мировой войне, заявив, что семья с такой фамилией «зашла бы без очереди в газовую камеру».