Андрій Пальчевський, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n143846-u-kandydata-v-mery-kyieva-palchevskogo-vyyavyly-biznes-u-moskvi-ta-zv-yazky-z-okupovanymy.html

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Андрій Пальчевський, кандидат у мери Києва, має бізнес з офісом у Москві, зв’язки з рейдерами на тимчасово окупованих територіях, а також політтехнолога депутата з ОПЗЖ Вадима Столара у своєму штабі.

Про це йдеться у дослідженні журналістів проекту Bihus.info.

Зазначається, що головним бізнес-активом Пальчевського в Україні є медична клініка «Євролаб», відома, зокрема, тим, що в ній під час президентської виборчої кампанії 2019 року здавав аналізи Володимир Зеленський.

До 2010 року Пальчевський володів цією компанією безпосередньо разом з бізнес-партнером з Росії Олексієм Кириловим. Тепер ця клініка формально переписана на британську фірму Eurolab Services LLP. яка, своєю чергою, належить офшору Amerton Group Limited, розташованому на Карибських островах.

Журналісти встановили, що, окрім Пальчевського, Amerton Group Limited обслуговує лише російський бізнес.

І непростий. Наприклад, компанії Віталія Кочеткова. Це відомий виходець з криміналу, якого називають мало не господарем Уралу, — зазначається в розслідуванні.

Серед активів Amerton Group Limited журналісти виявили і діючу компанію Пальчевського, офіс якої розташований у Москві.

На одному з документів Amerton Group Limited журналісти виявили підпис, який, ймовірно, належить Андрію Наумову — колишньому юристу «Євролаб», а тепер очільнику благодійного фонду Пальчевського.

Паралельно Наумов також управляє двома компаніями, керівниками яких є жителі Донецька Дмитро Мурахвер і Павло Малик. За даними Bihus.info, вони обоє працюють на одіозного суддю Артура Ємельянова, і всі ці три прізвища часто згадуються в історіях рейдерських захоплень за підтримки судових рішень.

Мурахвер володіє декількома готелями в тимчасово окупованому Криму та мережею захоплених під час окупації продуктових супермаркетів на Донбасі.

За інформацією Bihus.info, основним фінансовим донором виборчої кампанії Пальчевського, яка, за підсумками виборів, може стати найдорожчою, є депутат із ОПЗЖ Вадим Столар.

Саму виборчу кампанію замість Пальчевського веде наближений до Столара політтехнолог Серій Влащено, син телеведучої Наталії Влащенко, зазначають журналісти.

Нагадаємо, у травні Пальчевський розкритикував слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про Другу світову війну, заявивши, що родина з таким прізвищем «зайшла б без черги до газової камери».