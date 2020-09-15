Довідку про судимість нардепи зробили необов’язковою на місцевих виборах, фото ЧЕline

https://racurs.ua/ua/n143845-dovidku-pro-sudymist-nardepy-zrobyly-neobov-yazkovou-na-miscevyh-vyborah.html

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Довідку про відсутність судимості тепер необов’язково подавати кандидатам на місцевих виборах 2020 року.

Закон № 3995, який скасовує необхідність подачі цього документу, Рада 15 вересня спочатку ухвалила в першому читанні (317 голосів), а потім і в цілому (325 голосів), повідомляється в трансляції з парламенту.

Нардеп з «Голосу» Роман Лозинський, який пропонував невідкладний розгляд законопроекту, з трибуни Ради пояснив необхідність скасування подачі довідок про відсутність судимості для кандидатів.

За його словами, інформацію про судимість кандидати вказують в інших обов’язкових документах під час реєстрації.

Лозинський відзначив, що крім дублювання інформації, кандидати мусять додатково витрачати і зусилля, і гроші — від 200 до 800 грн. Такі довідки видаються органами МВС.

Доповідач зазначив, що метою проекту є «спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати». У законі вилучили п. 9 ч. 1 ст. 222 Виборчого кодексу України, що вимагає надання довідки про наявність чи відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах.