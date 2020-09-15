Справку о судимости нардепы сделали необязательной на местных выборах, фото ЧЕline

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Ракурс

Справку об отсутствии судимости теперь необязательно подавать кандидатам на местных выборах 2020 года.

Закон № 3995, отменяющий необходимость подачи этого документа, Рада 15 сентября сначала приняла в первом чтении (317 голосов), а затем и в целом (325 голосов), собщается в трансляции из парламента.

Нардеп из «Голоса» Роман Лозинский, который предлагал безотлагательное рассмотрение законопроекта, с трибуны Рады объяснил необходимость отмены подачи справок об отсутствии судимости для кандидатов.

По его словам, информацию о судимости кандидата указывают в других обязательных документах при регистрации.

Лозинский отметил, что кроме дублирования информации, кандидаты должны дополнительно тратить и усилия, и деньги — от 200 до 800 грн. Такие справки выдаются органами МВД.

Докладчик отметил, что целью проекта является «упрощение условий регистрации кандидатов в депутаты». Закон изымает п. 9 ч. 1 ст. 222 Избирательного кодекса Украины, который требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах.