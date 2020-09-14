Арсен Аваков. Фото: Facebook

https://racurs.ua/2728-vedomstvo-avakova-mojet-sorvat-mestnye-vybory.html

Ракурс

Последние полтора года одним из любимейших коньков, которые эксплуатирует партия власти, стала повсеместная диджитализация. Будет, конечно, прекрасно, если любая справка, например, станет доступной по щелчку пальца. Проблема в том, что разговоров вокруг диджитализации много, а на деле действует старая громоздкая и затратная система получения документов. И сейчас эта система создала реальную угрозу для местных выборов в Украине.

Итак, в Украине на 25 октября назначены местные выборы. Ст. 216 Избирательного кодекса говорит, что «выдвижение кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы начинается за сорок дней до дня голосования и заканчивается за тридцать дней до дня голосования». А в ст. 219 кодекса сказано, что в едином избирательном списке среди данных кандидата указывается в том числе наличие или отсутствие судимости.

Справку эту можно получать только в период избирательной кампании, которая, напомним, стартовала 5 сентября, и 24 сентября списки должны быть полностью сформированы.

Подготовка к местным выборам: что происходит на практике

Как это происходит на практике? Некоторые кандидаты в депутаты, задолго до старта избирательной кампании знавшие, что точно будут баллотироваться, заранее зарегистрировали свои заявки на сайте МВД, однако многие из них справки до сих пор не получили. И напомним, действительной является лишь справка, полученная с 5 по 24 сентября.

Что касается основной массы кандидатов, то в большинстве избирательных штабов действуют так — назначают ответственного человека, который собирает пакет документов у всех кандидатов, обращается в МВД и получает справки о судимости на всех скопом, а кандидаты в это время занимаются себе агитацией.

Для получения различных документов от Министерства внутренних дел до сих пор существуют разнообразные фирмы-прокладки, помогающие «порешать вопросы» быстро и без проблем. В начале сентября эти фирмы предлагали следующие услуги: 900 грн за получение справки за три дня, 700 грн — за пять дней и 450 грн — за семь рабочих дней (учтите, что семь рабочих дней вместе с выходными выливаются в девять календарных).

И вот что рассказывают в избирательных штабах: эти прейскуранты были озвучены на прошлой неделе. Но пока в штабах собирали документы (многие готовы были заказывать справки задорого, но в трехдневный срок), ситуация резко изменилась. Еще в четверг фирмы принимали заказы на изготовление справок в трехдневный или пятидневный срок. Но уже в пятницу заявили, что заказать документы можно только за семидневный срок, потому что они просто не справляются с объемом работ.

А сегодня, например, в одном из штабов рассказали, что ответственное лицо обзвонило 10 фирм-прокладок, и в большинстве… даже не поднимали трубку, а в оставшихся говорили, что уже не принимают заказов. Мол, из-за перегрузок падает сайт МВД. Более того — некоторые фирмы, которые взяли заказы в четверг-пятницу, говорят, что справки могут быть не сделаны в срок, и готовы вернуть деньги в полном объеме.

Бюрократические заморочки или грязные технологии?

Напомним, что во многих партийных штабах избирательные списки еще до конца не сформированы, а конечный срок подачи документов уже подпирает. Таким образом, дезорганизованность технических служб МВД ставит под угрозу местные выборы в стране.

Ст. 24 Избирательного кодекса Украины «Организация работы органов государственной власти во время избирательного процесса» говорит, что органы исполнительной власти «организуют свою работу во время избирательного процесса, в том числе в выходные дни и в день голосования, таким образом, чтобы обеспечить <...> прием и рассмотрение документов по подготовке и проведению выборов <...> в сроки и способами, установленными настоящим Кодексом».

Но сейчас из-за невозможности получить один из документов, необходимых для регистрации кандидатов, выборы поставлены под угрозу. Что это — обыкновенные бюрократические заморочки или одна из грязных технологий, направленных на срыв выборов?