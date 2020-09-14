Арсен Аваков. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/2728-vidomstvo-avakova-moje-zirvaty-miscevi-vybory.html

Ракурс

Останні півтора року однією з найулюбленіших фішок, які експлуатує партія влади, стала повсюдна діджиталізація. Буде, звичайно, чудово, якщо будь-яка довідка, наприклад, стане доступною завдяки одному рухові руки. Проблема в тому, що розмов навколо діджиталізації багато, а насправді діє стара громіздка і затратна система отримання документів. І зараз ця система створила реальну загрозу для місцевих виборів в Україні.

Отже, в Україні на 25 жовтня призначені місцеві вибори. Ст. 216 Виборчого кодексу каже, що «висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови розпочинається за сорок днів до дня голосування і закінчується за тридцять днів до дня голосування». А у ст. 219 кодексу сказано, що в єдиному виборчому списку серед даних кандидата вказується в тому числі наявність або відсутність судимості.

Довідку цю можна отримувати тільки в період виборчої кампанії, яка, нагадаємо, стартувала 5 вересня, і 24 вересня списки мають бути повністю сформовані.

Підготовка до місцевих виборів: що відбувається на практиці

Як це відбувається на практиці? Деякі кандидати в депутати, які задовго до старту виборчої кампанії вже точно знали, що балотуватимуться, заздалегідь зареєстрували свої заявки на сайті МВС, проте багато хто з них довідку досі не отримав. І нагадаємо, дійсною є лише довідка, отримана з 5 по 24 вересня.

Щодо основної маси кандидатів, то в більшості виборчих штабів діють так — призначають відповідальну людину, яка збирає пакет документів у всіх кандидатів, звертається до МВС і отримує довідки про судимість на всіх гуртом, а кандидати в цей час займаються собі агітацією.

Для отримання різних документів від Міністерства внутрішніх справ досі існують різноманітні фірми-прокладки, які допомагають «вирішити питання» швидко і без проблем. На початку вересня ці фірми пропонували такі послуги: 900 грн за отримання довідки за три дні, 700 грн — за п'ять днів і 450 грн — за сім робочих днів (врахуйте, що сім робочих днів разом з вихідними виливаються в дев'ять календарних).

І ось що розповідають у виборчих штабах: ці прейскуранти були озвучені минулого тижня. Але поки в штабах збирали документи (багато хто готовий був замовляти довідки дорого, але у триденний строк), ситуація різко змінилася. Ще в четвер фірми приймали замовлення на виготовлення довідок у триденний або п'ятиденний строк. Але вже у п'ятницю заявили, що замовити документи можна тільки за семиденний строк, оскільки вони просто не справляються з обсягом робіт.

А сьогодні, наприклад, в одному зі штабів розповіли, що відповідальна особа телефонувала до 10 фірм-прокладок, і більшість... навіть не брали слухавку, а решта казали, що вже не приймають замовлень. Мовляв, через перевантаження падає сайт МВС. Більше з тим — деякі фірми, які взяли замовлення в четвер-п'ятницю, кажуть, що довідки можуть бути не зроблені в термін, і готові повернути гроші в повному обсязі.

Бюрократичні заморочки чи брудні технології?

Нагадаємо, що в багатьох партійних штабах виборчі списки ще до кінця не сформовані, а кінцевий термін подання документів уже підпирає. Таким чином, дезорганізованість технічних служб МВС ставить під загрозу місцеві вибори у країні.

Ст. 24 Виборчого кодексу України «Організація роботи органів державної влади під час виборчого процесу» каже, що органи виконавчої влади «організовують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити <…> прийом і розгляд документів щодо підготовки та проведення виборів <…> у строки та спосіб, установлені цим Кодексом».

Але зараз через неможливість отримати один з документів, необхідних для реєстрації кандидатів, вибори поставлені під загрозу. Що це — звичайні бюрократичні заморочки або одна з брудних технологій, спрямованих на зрив виборів?