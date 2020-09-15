Скопление хасидов на границе с Беларусью прокомментировали у Зеленского

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На «наступление» хасидов со стороны границы с Беларусью отреагировал Владимир Зеленский. Президент 15 сентября обсудил с главой Госпогранслужбы Сергеем Дейнеко ситуацию на украинско-белорусской границе, которая сложилась из-за прибытия значительного числа паломников.

Обстановка на границе полностью контролируется. У Госпогранслужбы достаточно сил и средств для надежной охраны государственной границы, — сообщила пресс-служба Офиса президента.

Украинские пограничники рассказали, что со вчерашнего дня со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Нацгвардия, полиция и Госпогранслужба установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска «Новые Яриловичи».

Иностранцам предоставлено разъяснение о запрете въезда в Украину, согласно постановлению правительства, — отметил Дейнеко.

По состоянию на утро вторника, на границе со стороны Беларуси находится 690 граждан.

Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской области — до 700, Волынской области — до 1,5 тыс. человек. Ожидаем прибытия в Минск трех чартеров — порядка 600 иностранцев, — сообщил глава Госпогранслужбы.

Для усиления прикрытия белорусского участка силовики привлекли резервы Национальной академии Госпогранслужбы и Сумского пограничного отряда. Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы.

Украинские пограничники поддерживают контакт с посольством Израиля, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.

Напомним, по информации беларуских СМИ, у границы с Украиной собрались 1,5 тыс. паломников-хасидов, которые пытаются ее пересечь, чтобы попасть в Умань, где находится могила основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана.