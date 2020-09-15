На “наступ” хасидів з білоруського кордону відреагував Зеленський

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На «наступ» хасидів з білоруського кордону відреагував Володимир Зеленський. Президент 15 вересня обговорив з очільником Держприкордонслужби Сергієм Дейнекою ситуацію на українсько-білоруському кордоні, яка склалася через прибуття значної кількості паломників.

Обстановка на кордоні повністю контрольована. У Держприкордонслужби достатньо сил і засобів для надійної охорони державного кордону, — повідомила прес-служба Офісу президента.

Українські прикордонники розповіли, що з 14 вересня з боку Білорусі почали прибувати паломники. Нацгвардія, поліція та Держприкордонслужба встановили заслін на лінії кордону в 700 м від пункту пропуску «Нові Яриловичі».

Іноземцям надано роз’яснення про заборону в’їзду в Україну відповідно до постанови уряду, — зазначив Дейнека.

Станом на ранок вівторка, на кордоні з боку Білорусі перебуває 690 громадян.

Прогнозуємо прибуття до лінії кордону в Чернігівській області до тисячі осіб, Житомирській — до 700, Волинській — до 1,5 тис. осіб. Очікуємо прибуття до міста Мінська трьох чартерів — близько 600 іноземців, — повідомив очільник Держприкордонслужби.

Для посилення прикриття білоруської ділянки силовики залучили резерви Національної академії Держприкордонслужби та Сумського прикордонного загону. Також задіяно вертоліт Мі-8, два H-125, літак DA-40 та безпілотні комплекси.

Українські прикордонники підтримують контакт з посольством Ізраїлю, а також рабинами єврейських релігійних організацій, які забезпечують водою й кошерною їжею прибулих хасидів.

Нагадаємо, за інформацією білоруських ЗМІ, біля кордону з Україною зібралися 1,5 тис. паломників-хасидів, котрі намагаються його перетнути, щоб потрапити до Умані, де розташована могила засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана.