На кордоні Білорусі з Україною зібралися сотні хасидів, фото: МВС

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Хасиди не полишають намірів потрапити до України з Білорусі в районі пункту пропуску «Нові Яриловичі» у Чернігівській області.

Сотні хасидів все ще залишаються між пунктами пропуску на україно-білоруському кордоні. У зв’язку з цим довелося обмежити рух транспорту та громадян через цей пункт пропуску, наразі транспорті засоби переправляють на інші пункти пропуску, повідомляє прес-служба МВС.

Таке рішення українські прикордонники були вимушені ввести, адже прибулі іноземці, фактично знаходяться на проїзній частині, що призводить до ускладнення руху автомобілів і може нести загрозу життю громадян, — наголошують у МВС.

Зазначається, що на кордоні з Білоруссю знаходяться необхідні резерви Держприкордонслужби. Крім того, додаткові сили до кордону направили Нацгвардія та Нацполіція.

Наголошую на недопущенні порушення кордону, адже за це кожен нестиме відповідальність, — наголосив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, який прибув до цього пункту пропуску.

Через епідемію коронавірусу Україна запровадила обмеження на в’їзд іноземців.

Нагадаємо, за інформацією білоруських ЗМІ, біля кордону з Україною зібралися 1,5 тис. паломників-хасидів, котрі намагаються його перетнути, щоб потрапити до Умані, де розташована могила засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана.