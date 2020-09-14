Сотні хасидів хочуть потрапити в Україну з боку Білорусі. Фото: ДПСУ

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Хасиди намагаються потрапити в Україну з Білорусі, але через коронавірус діють обмеження в’їзду для іноземців.

У понеділок, 14 вересня, в одному з пунктів пропуску Чернігівської області зібралися сотні хасидів. З паломниками, які прориваються в Умань, зустрівся голова ДПСУ Сергій Дейнеко. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Головний прикордонник країни повідомив хасидам, що в’їзд в Україну іноземцям обмежено постановою Кабінету міністрів. Очільник відомства попередив, щоб ті не намагалися прориватися через кордон, бо нестимуть за це відповідальність. Ситуація на кордоні контрольована.

Тим часом білоруське видання «Белта» пише, що на території прикордонних районів Білорусі знаходяться понад 1,5 тис. євреїв-хасидів, які планували потрапити в Умань.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв безпеку хасидам-прочанам, які прибувають в Умань для святкування єврейського Нового року.