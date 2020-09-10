В Умані 9 вересня група хасидів влаштувала розгром на території могильного комплексу, фото: «Спільне»

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Паломництво хасидів до Умані призвело до ще одного інциденту з паломниками. Вчора, 9 вересня, група хасидів підліткового віку розгромила металеву огорожу, встановлену для дотримання дистанції на могильному комплексі, де поховано цадика Нахмана, засновника брацлавського хасидизму.

В результаті Національна поліція та Міграційна служба ухвалили рішення видворити з України двох найбільш агресивних громадян Ізраїлю, які були ініціаторами цих заворушень. Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив у своєму Фейсбуці.

Геращенко наголосив, що в разі, якщо подібні хуліганські дії будуть продовжуватися з боку інших іноземців, їх також депортують.

Шановні паломники, пам’ятайте — Ви гості в Україні, — наголосив Геращенко. — Українці гостинний народ, але ми не потерпимо з вашого боку хамства і насильства.

Варто додати, що у Фонді імені Рабі Нахмана, який представляє в Україні інтереси брацлавських хасидів, висловили жаль з приводу цього інциденту і заявили, що проведуть необхідну роботу з паломниками. Про це повідомляє «Об'єднана єврейська громада України» з посиланням на представників фонду.

У фонді зазначили, що йде робота зі встановлення кола причетних осіб та запевнили, що до них застосують усі необхідні засоби впливу, аж до депортації.

Зазначається, що фонд також закликав усіх брацлавських хасидів утриматися від неправомірних дій, які порушують громадський порядок.

Нагадаємо, в ніч на 1 вересня в одному з супермаркетів Умані група підлітків побила хасида.