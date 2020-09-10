В Умани 9 сентября группа хасидов устроила разгром на территории могильного комплекса, фото: «Спільне»

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Паломничество хасидов в Умань привело к еще одному инциденту с паломниками. Вчера, 9 сентября, группа хасидов подросткового возраста разгромила металлическое ограждение, установленное для соблюдения дистанции на могильном комплексе, где похоронен цадик Нахман, основатель брацлавского хасидизма.

В результате Национальная полиция и Миграционная служба приняли решение выдворить из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, которые были зачинщиками этих беспорядков. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в своем Фейсбуке.

Геращенко подчеркнул, что в случае, если подобные хулиганские действия будут продолжаться со стороны других иностранцев, их также депортируют.

Уважаемые паломники, помните — Вы гости в Украине, — отметил Геращенко. — Украинцы гостеприимный народ, но мы не потерпим с вашей стороны хамства и насилия.

Стоит добавить, что в Фонде имени Раби Нахмана, который представляет в Украине интересы брацлавских хасидов, выразили сожаление по поводу этого инцидента и заявили, что проведут необходимую работу с паломниками. Об этом сообщает «Объединенная еврейская община Украины» со ссылкой на представителей фонда.

В фонде отметили, что идет работа по установлению круга причастных лиц и заверили, что к ним применят все необходимые средства влияния, вплоть до депортации.

Отмечается, что фонд также призвал всех брацлавских хасидов воздержаться от неправомерных действий, нарушающих общественный порядок.

Напомним, в ночь на 1 сентября в одном из супермаркетов Умани группа подростков избила хасида.