Сотни хасидов хотят попасть в Украину со стороны Беларуси. Фото: ГПСУ

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Хасиды пытаются попасть в Украину из Беларуси, но через коронавирус действуют ограничения въезда для иностранцев.

В понедельник, 14 сентября, в одном из пунктов пропуска Черниговской области собрались сотни хасидов. С паломниками, которые прорываются в Умань, встретился председатель ГПСУ Сергей Дейнеко. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Главный пограничник страны сообщил хасидам, что въезд в Украину иностранцам ограничен постановлением Кабинета министров. Глава ведомства предупредил, чтобы те не пытались прорываться через границу, потому что будут нести за это ответственность. Ситуация на границе контролируемая.

Между тем белорусское издание «Белта» пишет, что на территории приграничных районов Беларуси находятся более 1,5 тыс. евреев-хасидов, планировавших попасть в Умань.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал безопасность хасидам-паломникам, прибывающим в Умань для празднования еврейского Нового года.