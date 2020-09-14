Нардеп Александр Юрченко. Фото: inforesist.org

https://racurs.ua/n143824-nardep-urchenko-napisal-zayavlenie-na-vyhod-iz-slugi-naroda-posle-skandala-so-vzyatkoy.html

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Нардеп Александр Юрченко, помощника которого подозревают в получении взятки в 13 тыс. долл., самостоятельно написал заявление на выход из фракции «Слуга народа».

Юрченко сможет вернуться в состав провластной фракции, если докажет свою невиновность. До приговора суда считать Юрченко виновным будет неправильно. Об этом 14 сентября под стенами КВЦ «Парковый», где проходит съезд «Слуги народа», заявил нардеп Александр Качура, передает Telegram-канал PavlovskyNews.

Но это правильный политический подход, если он сейчас выйдет из фракции до момента пока решиться этот вопрос и действительно докажет, что этих фактов не было и он не имеет к этому отношение, то возможно, что мы его примем обратно во фракцию, — отметил Качура.



Тем временем экс-нардеп Сергей Лещенко в собственном Telegram-канале раскрыл новые подробности дела о взятке для Юрченко. Бывший парламентарий со ссылкой на источники в силовых структурах утверждает, что Юрченко попался во время общения с агентом НАБУ под прикрытием, с которым договорился за 200 тыс. долл. изменить законодательство о бытовых отходах. Отмечается, что часть взятки в сумме 13 тыс. долл. получил помощник нардепа.

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа». Задержанному уже объявили подозрение.