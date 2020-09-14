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Переговоры Путина и Лукашенко завершились. Фото: regnum.ru

Переговоры Путина и Лукашенко завершились — о чем они говорили (ВИДЕО)

14 сен 2020, 20:42
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Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились. Встречи президентов России и Беларуси длилась более четырех часов.

Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы. Кроме того, оба президента подтвердили «стратегический союзнический характер». Об этом 14 сентября сообщает белорусское издание «Белта».

Отмечается, что Путин и Лукашенко пообещали активизировать взаимодействие в оборонной сфере. Кроме того, Путин пообещал Беларуси государственный кредит на 1,5 млрд долл. Также они обсудили ситуацию, которая сложилась в Беларуси после выборов.

Лукашенко заявил о необходимости более тесного сотрудничества с Россией, назвал ее «старшим братом».


Напомним, 14 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи на тайные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры в формате «один на один» проходили за закрытыми дверями.


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