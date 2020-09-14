Переговори Путіна і Лукашенка завершилися. Фото: regnum.ru

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Переговори Путіна і Лукашенка в Сочі завершилися. Зустрічі президентів Росії та Білорусі тривала понад чотири години.

Лідери двох країн обговорили питання двосторонніх відносин, ситуацію в регіоні, спільне реагування на виникаючі виклики. Крім того, обидва президенти підтвердили «стратегічний союзницький характер». Про це 14 вересня повідомляє білоруське видання «Белта».

Зазначається, що Путін та Лукашенко пообіцяли активізувати взаємодію в оборонній сфері. Крім того, Путін пообіцяв Білорусі державний кредит на 1,5 млрд дол. Також вони обговорили ситуацію, яка склалася в Білорусі після виборів.

Лукашенко заявив про необхідність тіснішої співпраці з Росією, назвав її «старшим братом».

Нагадаємо, 14 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув у Сочі на таємні переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Переговори у форматі «один на один» проходили за зачиненими дверима.