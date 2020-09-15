На границе Беларуси с Украиной собрались сотни хасидов, фото: МВД

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Хасиды не оставляют намерений попасть в Украину из Беларуси в районе пункта пропуска «Новые Яриловичи» в Черниговской области.

Сотни хасидов все еще остаются между пунктами пропуска на украино-белорусской границе. В связи с этим пришлось ограничить движение транспорта и граждан через этот пункт пропуска, в настоящее время транспортные средства переправляют на другие пункты пропуска, сообщает пресс-служба МВД.

Такое решение украинские пограничники были вынуждены ввести, ведь прибывшие иностранцы, фактически находятся на проезжей части, что приводит к усложнению движения автомобилей и может нести угрозу жизни граждан, — подчеркивают в МВД.

Отмечается, что на границе с Беларусью находятся необходимые резервы Госпогранслужбы. Кроме того, дополнительные силы к границе направили Нацгвардия и Нацполиция.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, прибывший на этот пункт пропуска, заострил внимание на недопущении нарушения границы.

За это каждый будет нести ответственность, — заявил он.

Из-за эпидемии коронавируса Украина ввела ограничения на въезд иностранцев.

Напомним, по информации беларуских СМИ, у границы с Украиной собрались 1,5 тыс. паломников-хасидов, которые пытаются ее пересечь, чтобы попасть в Умань, где находится могила основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана.