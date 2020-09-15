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На границе Беларуси с Украиной собрались сотни хасидов, фото: МВД
Сотни хасидов находятся между пунктами пропуска на украино-белорусской границе (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n143832-sotni-hasidov-nahodyatsya-mejdu-punktami-propuska-na-ukraino-belorusskoy-granice-foto-video.htmlРакурс
Хасиды не оставляют намерений попасть в Украину из Беларуси в районе пункта пропуска «Новые Яриловичи» в Черниговской области.
Сотни хасидов все еще остаются между пунктами пропуска на украино-белорусской границе. В связи с этим пришлось ограничить движение транспорта и граждан через этот пункт пропуска, в настоящее время транспортные средства переправляют на другие пункты пропуска, сообщает пресс-служба МВД.
Такое решение украинские пограничники были вынуждены ввести, ведь прибывшие иностранцы, фактически находятся на проезжей части, что приводит к усложнению движения автомобилей и может нести угрозу жизни граждан, — подчеркивают в МВД.
Отмечается, что на границе с Беларусью находятся необходимые резервы Госпогранслужбы. Кроме того, дополнительные силы к границе направили Нацгвардия и Нацполиция.
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, прибывший на этот пункт пропуска, заострил внимание на недопущении нарушения границы.
За это каждый будет нести ответственность, — заявил он.
Из-за эпидемии коронавируса Украина ввела ограничения на въезд иностранцев.
Напомним, по информации беларуских СМИ, у границы с Украиной собрались 1,5 тыс. паломников-хасидов, которые пытаются ее пересечь, чтобы попасть в Умань, где находится могила основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана.
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