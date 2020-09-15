Число заражений резко выросло — за сутки инфицировались почти 3 тыс.

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Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине за минувшие сутки, 14 сентября, подтвердили у 2 тыс. 905 человек, 53 — умерли от осложнений. Число новых случаев за сутки снова резко возросло.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса. Суточный рекорд зафиксировали 10 сентября — 3 тыс. 144 случаев, в конце прошлой недели коронавирус выявляли у не менее 3 тыс. человек.

За все время эпидемии коронавирус обнаружили у 159 тыс. 702 украинцев, зафиксировано 3 тыс. 264 смерти, 85 тыс. 628 человек продолжают лечиться.

Больше всего новых больных в Тернопольской области (390), в Киеве (285), Харьковской (307), Одесской (306), Львовской (186), Ивано-Франковской (153), Черновицкой (142), Киевской (118) и Черкасской (109) областях.

Украина тем временем вышла на 15 место по числу новых больных за сутки в мире. В связи с массовыми празднествами Дня города в Днепре и Одессе возбуждены уголовные дела.

По словам главы Нацполиции, в этих населенных пунктах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм.

Школы в «оранжевой зоне» продолжают работать в штатном режиме. Педагогам рекомендуется носить защитные щитки во время уроков. Виталий Кличко, мэр Киева, который попал в «оранжевую зону», сообщил, что у всех школ есть четкий регламент и различные варианты сценариев учебного процесса.

СМИ сообщили, что Геннадий Кернес инфицирован COVID-19 и находится в коме. Сообщается, что у главы Харькова двусторонняя пневмония. В мэрии назвали эту информацию слухами и происками политических оппонентов.

В мире зафиксировали рекордную суточная заболеваемость — 307 тыс. 930 случаев. В ВОЗ сообщили, что Европа должна готовиться к увеличению смертности от коронавируса в октябре и ноябре.

В Израиле ввели трехнедельный локдаун с 19 сентября. Ежедневно в девятимиллионном стране регистрируют до 4 тыс. новых случаев заражения.