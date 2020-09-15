Дмитрий Кулеба рассказал, существует ли угроза для безвиза, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n143830-suschestvuut-li-ugrozy-dlya-bezviza-rasskazal-kuleba-video.html

Ракурс

Безвизовому режиму Украины с Евросоюзом никаких угроз нет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил об этом в эфире программы «Свобода слова», комментируя ситуацию с потенциальными угрозами независимости антикоррупционных органов из-за наличия ряда представлений относительно них в Конституционном суде Украины (КСУ).

Хочу очень четко заявить, что нет никаких угроз безвизу с ЕС, — заверил министр.

Кулеба заверил, что наличие таких представлений в КСУ не является позицией государства — это лишь позиция отдельных народных депутатов.

Министр подчеркнул, что не слышит от международных партнеров Украины предметных претензий относительно уничтожения антикоррупционной инфраструктуры. По его словам, с международными партнерами обсуждаются все вопросы, не только по борьбе с коррупцией, но и относительно реформ в целом.

Но какого-то желтого, не говоря уже о красном свете, который нам выставляют, говорить не приходится. Есть нормальный диалог, — заверил министр.

Также Кулеба заверил, что он не видит признаков разворота Украины в направлении «братства» с Россией.

Это как раз совместное усилие для всех нас, чтобы Украина продолжала движение в ЕС, в НАТО. Это абсолютно категорически, — подчеркнул он.



Напомним, за три года с момента введения безвиза Украины и Евросоюза количество поездок украинцев в ЕС превысило численность населения Украины.