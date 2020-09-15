Дмитро Кулеба розповів, чи існує загроза для безвізу, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n143830-chy-isnuut-zagrozy-dlya-bezvizu-rozpoviv-kuleba.html

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Безвізовому режиму України з Євросоюзом жодних загроз немає.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про це в ефірі програми «Свобода слова», коментуючи ситуацію з потенційними загрозами незалежності антикорупційних органів через наявність низки подань щодо них у Конституційному суді України (КСУ).

Хочу дуже чітко заявити, що немає ніяких загроз безвізу з ЄС, — запевнив міністр.

Кулеба запевнив, що наявність таких подань у КСУ не є позицією держави — це лише позиція окремих народних депутатів.

Міністр наголосив, що не чує від міжнародних партнерів України предметних претензій щодо знищення антикорупційної інфраструктури. За його словами, з міжнародними партнерами обговорюються всі питання, не лише щодо боротьби з корупцією, а й щодо реформ загалом.

Але якогось жовтого, не кажучи вже про червоне світло, яке нам виставляють, говорити не доводиться. Є нормальний діалог, — запевнив міністр.

Також Кулеба запевнив, що він не бачить ознак розвороту України в напрямку до «братерства» з Росією.

Це як раз спільне зусилля для всіх нас, щоб Україна продовжувала рух в ЄС, в НАТО. Це абсолютно категорично, — наголосив він.



Нагадаємо, за три роки з моменту запровадження безвізу України та Євросоюзу кількість поїздок українців до ЄС перевищила чисельність населення України.