Під Києвом прорвало газопровід високого тиску, фото: ДСНС

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Прорив газогону високо тиску «Уренгой-Помары-Ужгород» стався в ніч на сьогодні, 15 вересня, у Києво-Святошинському районі Київській області біля населеного пункту Чабани. Цей газогін качає «блакитне паливо» до Євросоюзу.

В результаті стався потужний вихід газу до навколишнього середовища. Про це повідомляє прес-служба Чабановської сільської ради.

Наразі на місці інциденту встановлена заглушка, вихід газу припинено.

Просимо зберігати спокій, не панікувати, в разі необхідності чітко дотримуватися вказівок представників надзвичайних служб України, — наголошується в повідомленні прес-служби сільради.

Місцеві жителі в соцмережах повідомляли, що чули сильний гул. Також у найближчих населених пунктах тоді зникло енергопостачання.

Розгерметизація магістрального газогону високого тиску діаметром 1020 мм сталася 15 вересня приблизно о 00.20, повідомляє прес-служба ДСНС.

Подачу газу до газопроводу було перекрито о 01.10. Жертв та постраждалих внаслідок цього інциденту немає.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року більша частина Кропивницького залишилася без опалення через пошкодження газогону під час несанкціонованих земляних робіт.