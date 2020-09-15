Под Киевом прорвало газопровод высокого давления, фото: ГСЧС

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Прорыв газопровода высоко давления «Уренгой-Помары-Ужгород» произошел в ночь на сегодня, 15 сентября, в Києво-Святошинськом районе Киевской области возле населенного пункта Чабаны. Этот газопровод качает «голубое топливо» в Евросоюз.

В результате произошел значительный выход газа в окружающую среду. Об этом сообщает пресс-служба Чабановського сельского совета.

Сейчас на месте инцидента установлена ​​заглушка, выход газа прекращен.

Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины, — отмечается в сообщении пресс-службы сельсовета.

Местные жители в соцсетях сообщали, что слышали сильный гул. Также в ближайших населенных пунктах тогда исчезло энергоснабжение.

Разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм произошла 15 сентября примерно в 00.20, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Подача газа в газопровод была перекрыта в 01.10. Жертв и пострадавших в результате этого инцидента нет.

Напомним, в ноябре 2019 года большая часть Кропивницкого осталась без отопления из-за повреждения газопровода во время несанкционированных земляных работ.