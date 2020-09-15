В Верховную Раду подан проект госбюджета на 2021 год, фото: «Комитет избирателей Украины»

https://racurs.ua/n143828-proekt-gosbudjeta-2021-podan-v-verhovnuu-radu.html

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Верховная Рада получила проект государственного бюджета на 2021 год.

Об этом свидетельствуют данные сайта парламента.

В пояснительной записке соответствующего законопроекта № 4000 отмечается, что вызванная распространением коронавируса SARS-CoV-2 эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 сменила тренд экономического развития большинства стран мира, в том числе Украины, в 2020 году.

Отмечается, что наибольшее падение наблюдалось, как и в большинстве других стран, во II квартале года. Однако впоследствии было зафиксировано быстрое восстановление потребительского спроса и постепенное восстановление в определенных сферах экономики.

«Больше всего от кризисных явлений, вызванных пандемией, пострадала инвестиционная деятельность», — отмечается в пояснительной записке.

В правительстве рассчитывают, что экономическая ситуация в стране до конца 2020 года будет носить характер «сдержанного восстановления». Снижение темпов реального ВВП по итогам года ожидается на уровне не более -4,8%.

В 2021 году правительство ожидает роста ВВП на уровне 4,6%.

Напомним, проект госбюджета правительство согласовало 14 сентября. Тогда же стало известно, какие показатели курса гривны, инфляции и средней зарплаты ожидает правительство.