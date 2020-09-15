До Верховної ради подано проект держбюджету на 2021 рік, фото: «Комітет виборців України»

https://racurs.ua/ua/n143828-proekt-derjbudjetu-2021-podano-do-rady.html

Ракурс

Верховна Рада отримала проект державного бюджету на 2021 рік.

Про це свідчать дані сайту парламенту.

У пояснювальній записці відповідного законопроекту № 4000 наголошується, що спричинена розповсюдженням коронавірусу SARS-CoV-2 епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 змінила тренд економічного розвитку більшості країн світу, зокрема України, у 2020 році.

Зазначається, що найбільше падіння спостерігалося, як і в більшості інших країн, у II кварталі року. Проте згодом було зафіксоване швидке відновлення споживчого попиту та поступове відновлення у певних сферах економіки.

Найбільше від кризових явищ, спричинених пандемією, постраждала інвестиційна діяльність, — зазначається у пояснювальній записці.

В уряді розраховують, що економічна ситуація в країні до кінця 2020 року матиме характер «стриманого відновлення». Зниження темпів реального ВВП за підсумками року очікується на рівні не більше -4,8%.

У 2021 році уряд очікує зростання ВВП на рівні 4,6%.

Нагадаємо, проект держбюджету уряд погодив 14 вересня. Тоді ж стало відомо, які показники курсу гривні, інфляції та середньої зарплати очікує уряд.