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До Верховної ради подано проект держбюджету на 2021 рік, фото: «Комітет виборців України»
Проект держбюджету-2021 подано до Радиhttps://racurs.ua/ua/n143828-proekt-derjbudjetu-2021-podano-do-rady.htmlРакурс
Верховна Рада отримала проект державного бюджету на 2021 рік.
Про це свідчать дані сайту парламенту.
У пояснювальній записці відповідного законопроекту № 4000 наголошується, що спричинена розповсюдженням коронавірусу SARS-CoV-2 епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 змінила тренд економічного розвитку більшості країн світу, зокрема України, у 2020 році.
Зазначається, що найбільше падіння спостерігалося, як і в більшості інших країн, у II кварталі року. Проте згодом було зафіксоване швидке відновлення споживчого попиту та поступове відновлення у певних сферах економіки.
Найбільше від кризових явищ, спричинених пандемією, постраждала інвестиційна діяльність, — зазначається у пояснювальній записці.
В уряді розраховують, що економічна ситуація в країні до кінця 2020 року матиме характер «стриманого відновлення». Зниження темпів реального ВВП за підсумками року очікується на рівні не більше -4,8%.
У 2021 році уряд очікує зростання ВВП на рівні 4,6%.
Нагадаємо, проект держбюджету уряд погодив 14 вересня. Тоді ж стало відомо, які показники курсу гривні, інфляції та середньої зарплати очікує уряд.
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