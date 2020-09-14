15 вересня відзначають Міжнародний день демократії. Фото: MyWay

https://racurs.ua/ua/n143827-15-veresnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-demokratiyi-ta-den-vilnyh-groshey.html

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15 вересня у світі відзначають Міжнародний день демократії. Свято було встановлене Генеральною асамблеєю ООН 8 листопада 2007 року.

Слово «демократія» походить від двох старогрецьких слів, що позначають «народ» і «влада», і традиційно переводиться як «влада народу». Зараз демократію відносять до основних і універсальних суспільних загальнолюдських цінностей.

15 вересня церква вшановує пам’ять мученика Мамонта, матері його Руфіни та батька Федота. Знатних батьків святого за сповідання християнської віри кинули до в’язниці.

Народні прикмети на 15 вересня:

Якщо день ясний, то осінь тепла буде.

Дощ 15 вересня — до сухої осені.

Безвітряна погода і велика кількість роси — до ясної та теплої осені.

15 вересня іменини відзначають Альфред, Антон, Демид, Леонід, Іван, Федір, Федот, Феодосій, Пилип та Юліан.

15 вересня в історії:

1805 рік — Російська імперія оголосила війну Французькій імперії.

1971 рік — у Ванкувері створили екологічну організацію «Грінпіс». Перший протест провели проти ядерних випробувань біля Аляски.

1991 рік — у Києві відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежності України.

У світі 15 вересня День незалежності відзначають Нікарагуа, Гондурас, Гватемала, Ель-Сальвадор, Коста-Ріка. Крім того, святкуються такі свята — День бібліотек Білорусі, День вільних грошей, День фетрового капелюха, Міжнародний день точки.

Крім того, 15 вересня 1997 року студенти Стенфордського університету Ларі Пейдж і Сергій Брін зареєстрували доменне ім’я «google.com». Сама ж компанія Google Inc була заснована 4 вересня 1998 року.

Нагадаємо, 14 вересня православна церква вшановувала пам’ять преподобного Симеона Стовпника, а в народі цього дня відзначали день Симеона Літопроводця.