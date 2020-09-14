15 сентября отмечают Международный день демократии. Фото: MyWay

https://racurs.ua/n143827-15-sentyabrya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-demokratii-i-den-svobodnyh-deneg.html

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15 сентября в мире отмечают Международный день демократии. Праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 8 ноября 2007 года.

Слово «демократия» происходит от двух древнегреческих слов, обозначающих «народ» и «власть», и традиционно переводится как «власть народа». Сейчас демократию относят к основным и универсальным общественным общечеловеческим ценностям.

15 сентября Церковь чтит память мученика Мамонта, матери его Руфины и отца Федота. Знатных отцов святого за исповедание христианской веры бросили в тюрьму.

Народные приметы на 15 сентября:

Если день ясный, то осень теплая будет.

Дождь 15 сентября — к сухой осени.

Безветренная погода и обилие росы — к ясной и теплой осени.

15 сентября именины отмечают Альфред, Антон, Демид, Леонид, Иван, Федор, Федот, Феодосий, Филипп и Юлиан.

15 сентября в истории:

1805 год — Российская империя объявила войну Французской империи.

1971 год — в Ванкувере создали экологическую организацию «Гринпис». Первый протест провели против ядерных испытаний у Аляски.

1991 год — в Киеве состоялось Всеукраинское народное вече в поддержку Акта о государственной независимости Украины.

В мире 15 сентября День независимости отмечают Никарагуа, Гондурас, Гватемала, Эль-Сальвадор, Коста-Рика. Кроме того, празднуются такие праздники — День библиотек Беларуси, День денег, День фетровой шляпы, Международный день точки.

Кроме того, 15 сентября 1997 года студенты Стэнфордского университета Лари Пейдж и Сергей Брин зарегистрировали доменное имя «google.com». Сама же компания Google Inc была основана 4 сентября 1998 года.

Напомним, 14 сентября православная Церковь чтила память преподобного Симеона Столпника, а в народе в этот день отмечали день Симеона Летопроводца.