14 сентября отмечают день Симеона Летопроводцаhttps://racurs.ua/n143777-14-sentyabrya-otmechaut-den-simeona-letoprovodca.htmlРакурс
14 сентября православная церковь чтит память преподобного Симеона Столпника — святого-аскета, который стал основателем новой аскезы (духовной практики преднамеренного самоограничения) — столпничества (стояния на столбе днем и ночью как способа отдаления от мира и сосредоточения на постоянной молитве).
Симеон Столпник родился примерно в 390 году, умер в 459 году. Считается, что он провел на столпе 37 лет в посте и молитве.
В народе этот день отмечали день Симеона (Семена) Летопроводца. Считалось, что Симеон проводил не только лето, но и весь прошлый календарный год, поскольку на протяжении длительного времени именно на этот день приходилось начало нового года.
Поэтому к этой дате пытались закончить все хозяйственные и торговые соглашения, а также уплатить налоги и долги.
Кроме того, считалось, что к этому дню день следует убрать с полей все яровые культуры, поскольку иначе они могли погибнуть из-за большого количества осадков и сильных ветров.
Семен лето провожает, осень встречает, — утверждала народная поговорка.
Народные приметы:
- если в этот день ясно — осень будет погожей и теплой;
- если в этот день дует южный ветер — зима будет теплой;
- если улетают гуси — следует ожидать раннюю зиму;
- если в этот день много паутины — осень будет долгой и ясной.