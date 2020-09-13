На 14 сентября приходится церковный праздник день Симеона Столпника, фото: Wallpaper Stock

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Ракурс

14 сентября православная церковь чтит память преподобного Симеона Столпника — святого-аскета, который стал основателем новой аскезы (духовной практики преднамеренного самоограничения) — столпничества (стояния на столбе днем ​​и ночью как способа отдаления от мира и сосредоточения на постоянной молитве).

Симеон Столпник родился примерно в 390 году, умер в 459 году. Считается, что он провел на столпе 37 лет в посте и молитве.

В народе этот день отмечали день Симеона (Семена) Летопроводца. Считалось, что Симеон проводил не только лето, но и весь прошлый календарный год, поскольку на протяжении длительного времени именно на этот день приходилось начало нового года.

Поэтому к этой дате пытались закончить все хозяйственные и торговые соглашения, а также уплатить налоги и долги.

Кроме того, считалось, что к этому дню день следует убрать с полей все яровые культуры, поскольку иначе они могли погибнуть из-за большого количества осадков и сильных ветров.

Семен лето провожает, осень встречает, — утверждала народная поговорка.

Народные приметы: