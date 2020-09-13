На 14 вересня припадає церковне свято день Симеона Стовпника, фото: Wallpaper Stock

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Ракурс

14 вересня православна церква вшановує пам’ять преподобного Симеона Стовпника — святого-аскета, який став засновником нової аскези (духовної практики навмисного самообмеження) — стовпництва (стояння на стовпі вдень та вночі як способу віддалення від світу та зосередження на постійній молитві).

Симеон Стовпник народився приблизно у 390 році, помер у 459 році. Вважається, що він провів на стовпі 37 років у пості та молитві.

У народі цього дня відзначали день Симеона (Семена) Літопроводця. Вважалося, що Симеон проводжав не лише літо, але й увесь минулий календарний рік, оскільки впродовж тривалого часу саме на цей день припадав початок нового року.

Тож до цієї дати намагалися закінчити всі господарчі та торговельні угоди, а також сплатити податки і борги.

Крім того, вважалося, що до цього дня слід прибрати з полів всі ярі культури, оскільки інакше вони могли загинути через велику кількість опадів і сильні вітри.

Семен літо проводжає, осінь зустрічає, — стверджувала народна приказка.

Народні прикмети: