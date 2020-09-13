14 вересня відзначають день Симеона Літопроводцяhttps://racurs.ua/ua/n143777-14-veresnya-vidznachaut-den-symeona-litoprovodcya.htmlРакурс
14 вересня православна церква вшановує пам’ять преподобного Симеона Стовпника — святого-аскета, який став засновником нової аскези (духовної практики навмисного самообмеження) — стовпництва (стояння на стовпі вдень та вночі як способу віддалення від світу та зосередження на постійній молитві).
Симеон Стовпник народився приблизно у 390 році, помер у 459 році. Вважається, що він провів на стовпі 37 років у пості та молитві.
У народі цього дня відзначали день Симеона (Семена) Літопроводця. Вважалося, що Симеон проводжав не лише літо, але й увесь минулий календарний рік, оскільки впродовж тривалого часу саме на цей день припадав початок нового року.
Тож до цієї дати намагалися закінчити всі господарчі та торговельні угоди, а також сплатити податки і борги.
Крім того, вважалося, що до цього дня слід прибрати з полів всі ярі культури, оскільки інакше вони могли загинути через велику кількість опадів і сильні вітри.
Семен літо проводжає, осінь зустрічає, — стверджувала народна приказка.
Народні прикмети:
- якщо цього дня ясно — осінь буде погожою і теплою;
- якщо цього дня дме південний вітер — зима буде теплою;
- якщо відлітають гуси — слід очікувати ранню зиму;
- якщо цього дня багато павутини — осінь буде довгою та ясною.