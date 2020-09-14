Запах нового автомобіля шкідливий для організму людини. Фото: autoua.net

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Запах нового автомобіля до вподоби багатьом автолюбителям.

Однак, він може негативно впливати на організм людини. Європейська економічна комісія ООН, яка з 2014 року вивчає питання впливу запаху автомобілів на здоров’я людей, в 2020 році оновила свої рекомендації з стандартів якості повітря в салоні транспортних засобів. Про це повідомляє британське видання Autocar.

Вчені дійшли висновку, що той самий «запах нової машини» формується виділеними пластмасами, клеями, тканинами та іншими матеріалами обробки. В основному цей запах формується завдяки наступним летким органічним сполукам: ацетальдегід, акролеїн, бензол, етилбензол, формальдегід, стирол, толуол і ксилол. Всі ці речовини шкідливі й можуть викликати не лише погане самопочуття, але й алергію. Крім того, ці сполуки довго випаровуються.

Зазначається, що новий документ ЄЕК ООН набуде чинності з липня 2021 року й зобов’яже виробників пасажирських автомобілів, які вміщують до восьми пасажирів, використовувати більш екологічні матеріали для обробки салону. Науковці припускають, що це зможе зменшити вплив хімічних сполук на здоров’я. При цьому сам запах нової машини нікуди не дінеться.

Нагадаємо, влада Румунії на законодавчому рівні заборонила поширювати неприємні запахи. Інтенсивність запахів в країні вимірюють за діючими національними, а також міжнародними стандартами.