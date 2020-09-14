Запах нового автомобиля вреден для организма человека. Фото: autoua.net

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Ракурс

Запах нового автомобиля нравиться многим автолюбителям.

Однако, он может негативно влиять на организм человека. Европейская экономическая комиссия ООН, которая с 2014 года изучает вопрос влияния запаха автомобилей на здоровье людей, в 2020 году обновила свои рекомендации по стандартам качества воздуха в салоне транспортных средств. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Ученые пришли к выводу, что тот самый «запах новой машины» формируется выделенными пластмассами, клеями, тканями и другими материалами отделки. В основном этот запах формируется благодаря следующих летучих органических соединений: ацетальдегид, акролеин, бензол, этилбензол, формальдегид, стирол, толуол и ксилол. Все эти вещества вредны и могут вызвать не только плохое самочувствие, но и аллергию. Кроме того, эти соединения долго испаряются.

Отмечается, что новый документ ЕЭК ООН вступит в силу с июля 2021 года и обяжет производителей пассажирских автомобилей, которые вмещают до восьми пассажиров, использовать более экологичные материалы для отделки салона. Ученые предполагают, что это сможет уменьшить влияние химических соединений на здоровье. При этом сам запах новой машины никуда не денется.

Напомним, власти Румынии на законодательном уровне запретили распространять неприятные запахи. Интенсивность запахов в стране измеряют по действующим национальным, а также международным стандартам.