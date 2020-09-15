Кількість заражень різко зросла — за добу інфікувалися майже 3 тисячі

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Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за минулу добу, 14 вересня, підтвердили у 2 тис. 905 осіб, 53 — померли від ускладнень. Кількість випадків за добу знову різко зросла.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу. Добовий рекорд зафіксували 10 вересня — 3 тис. 144 випадків, наприкінці минулого тижня коронавірус виявляли у не менш як 3 тис. осіб.

За весь час епідемії коронавірусне захворювання виявили у 159 тис. 702 українців, зафіксовано 3 тис. 264 смерті, 85 тис. 628 людей продовжують лікуватися від COVID-19.

Найбільше нових хворих на Тернопільщині (390), у Києві (285), Харківській (307), Одеській (306), Львівській (186), Івано-Франківській (153), Чернівецькій (142), Київській (118) та Черкаській (109) областях.

Україна тим часом вийшла на 15 місце за кількістю нових хворих за добу в світі. У зв’язку з масовими святкуваннями Дня міста в Дніпрі та Одесі відкрито кримінальні справи.

За словами глави Нацполіціі, в цих населених пунктах зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту і дотримання карантинних норм.

Школи в «помаранчевій зоні» продовжують працювати в штатному режимі. Педагогам рекомендовано носити багаторазові захисні щитки під час уроків. Віталій Кличко, голова Києва, який потрапив в «помаранчеву зону» повідомив, що всі школи мають чіткий регламент на випадок ризику хвороб та різні варіанти сценаріїв навчального процесу.

ЗМІ повідомили, що Геннадій Кернес інфікований COVID-19 і перебуває в комі. Повідомляється що у глави Харкова двостороння пневмонія. В мерії назвали цю інформацію чутками і підступами політичних опонентів.

У світі зафіксували рекордну добова захворюваність — 307 тис. 930 випадків. У ВООЗ повідомили, що Європа повинна готуватися до збільшення смертності від коронавірусу у жовтні і листопаді.

В Ізраїлі запровадили тритижневий локдаун з 19 вересня. Щодня в 9-мільйонній країні реєструють до 4 тис. нових випадків зараження.