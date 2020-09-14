Про нових “коронавірусних” нардепів заговорив Разумков — Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n143791-pro-novyh-koronavirusnyh-nardepiv-zagovoryv-razumkov.html

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, під час погоджувальної ради очільників фракцій 14 вересня зазначив про зміни у роботі парламенту у зв’язку з пандемією коронавірусу та оновленим карантинним зонуванням Києва.

Разумков зазначив на необхідності зменшення ризиків інфікування для апарату Верховної Ради і народних обранців.

На минулому тижні ми перетнули межу у 3 тис. інфікованих. Звертаюся до усіх представників фракцій — більш виважено «працювати» і в сесійній залі і з виборцями… На жаль, у нас є нові випадки захворювання і серед депутатів. Бажаю їм швидко одужати і повернутися до роботи, — зазначив Разумков.

Спікер нагадав, що Київ 14 вересня перейшов у помаранчеву зону. Тому, на думку Разумкова, апарат ВР має залучати до роботи лише необхідних працівників.

Нагадаємо, 15−18 вересня у Верховній Раді відбуватимуться пленарні засідання.